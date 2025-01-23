Беларусь хочет присоединиться к Новому банку развития БРИКС

Белорусская делегация под руководством первого заместителя министра иностранных дел Сергея Лукашевича встретилась с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф.
Информируют, что в состав делегации вошли представители Минфина и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Во время встречи обсуждались вопросы развития финансовых механизмов в рамках БРИКС. Кроме того, речь шла о перспективах присоединения Беларуси к Новому банку развития БРИКС.
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