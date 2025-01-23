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Беларусь хочет присоединиться к Новому банку развития БРИКС

Беларусь обсуждает перспективу присоединиться к Новому банку развития БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

23 января в Шанхае прошла встреча белорусской делегации с президентом Нового банка развития БРИКС, сообщили в пресс-службе МИД.

Белорусская делегация под руководством первого заместителя министра иностранных дел Сергея Лукашевича встретилась с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф.

Информируют, что в состав делегации вошли представители Минфина и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Во время встречи обсуждались вопросы развития финансовых механизмов в рамках БРИКС. Кроме того, речь шла о перспективах присоединения Беларуси к Новому банку развития БРИКС.

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