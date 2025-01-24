Министр здравоохранения региона рассказал, грозит ли воронежцам вспышка свиного гриппа

— В прошлом году более популярен был вирус Х. Теперь же вопросы касаются свиного гриппа: вирус циркулирует в популяции. Есть заболевшие данным штаммом, но тяжелых случаев не зарегистрировано. Единственная ситуация — с умершим мальчиком, но там было основное тяжелое заболевание. Мы еженедельно анализируем статистику: смотрим, как меняется заболеваемость, сколько пациентов госпитализировали и т. д. Сейчас наш регион не находится в красной зоне. Критических посылов не наблюдается. Но повторю, климатические особенности необходимо учитывать. Основной период гриппа сместился на февраль-март, когда обычно шла вторая волна. Держим руку на пульсе.