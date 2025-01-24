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Министр здравоохранения региона рассказал, грозит ли воронежцам вспышка свиного гриппа

Из-за климатических особенностей эпидемиологическая обстановка тоже изменилась.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Воронежской области к врачам с симптомами ОРВИ обратились более 9200 человек. Министра здравоохранения региона Игоря Банина во время прямого эфира в соцсетях попросили прокомментировать эти цифры.

— Ситуация в этом году уникальная, потому что мы столкнулись с измененным климатическим циклом. Погода осенью была аномально теплой, и сейчас она не соответствует норме, поэтому все факторы несколько поменялись. По заболеваемости гриппом и ОРВИ мы имеем невысокий уровень, характерный для предновогодних недель. Взрывного роста заболеваемости в регионе не наблюдается.

Также спросили у Игоря Банина, грозит ли Воронежской области вспышка свиного гриппа?

— В прошлом году более популярен был вирус Х. Теперь же вопросы касаются свиного гриппа: вирус циркулирует в популяции. Есть заболевшие данным штаммом, но тяжелых случаев не зарегистрировано. Единственная ситуация — с умершим мальчиком, но там было основное тяжелое заболевание. Мы еженедельно анализируем статистику: смотрим, как меняется заболеваемость, сколько пациентов госпитализировали и т. д. Сейчас наш регион не находится в красной зоне. Критических посылов не наблюдается. Но повторю, климатические особенности необходимо учитывать. Основной период гриппа сместился на февраль-март, когда обычно шла вторая волна. Держим руку на пульсе.

здоровье