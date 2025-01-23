Идеи для яркой гендер-вечеринки — советы организатора праздников

Праздник начинается со сбора гостей и фотосессии в тематической зоне, оформленной в розово-голубых тонах, чтобы интрига вокруг пола малыша сохранялась до момента «X». Гостям предлагают насладиться шампанским, а будущим родителям вручают подарки — это могут быть полезные для мамы вещи, средства ухода за новорожденным, погремушки или одежда для малыша. После этого следует серия сюрпризов и игр, в ходе которых все пытаются отгадать — мальчик или девочка? Как правило, с первого раза узнать не удается: конкурсы специально устроены так, чтобы запутать участников. Сама гендер-пати длится около трех-четырех часов.