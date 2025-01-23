Белорусская железная дорога выслушает вопросы пассажиров 30 января

Белорусская железная дорога проведет «Единый день пассажира» 30 января. Он будет организован в формате прямой телефонной линии.
Сообщается, что можно будет позвонить с 11.00 до 14.00 по номеру 151 в контакт-центр БЖД.
Все заинтересованные граждане смогут задать свои вопросы или высказать предложения, которые связанны с организацией пассажирских перевозок.
Еще можно будет оставить вопросы, указав, что они заданы в рамках «Единого дня пассажира».
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