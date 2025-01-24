Новую подстанцию скорой помощи в Воронеже должны сдать в 2025 году

Подстанцию скорой помощи в Центральном районе Воронежа должны сдать в 2025 году. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Игорь Банин 23 января. Сроки окончания работ несколько раз сдвигали. По словам чиновника, проблемы были связаны с недобросовестностью подрядчиков. С двумя организациями область расторгла контракты. Поэтому нынешняя московская компания «Строй-Проект» получила «тяжелое наследие». Прежде чем включиться в процесс, ей пришлось провести экспертизу сделанного ранее. Сейчас на объекте ежедневно работают от 20 до 30 строителей. Если все продолжится по намеченному плану, то до конца года подстанция скорой помощи начнет функционировать.