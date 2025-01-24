Новую подстанцию скорой помощи в Воронеже должны сдать в 2025 году

Подстанцию скорой помощи в Центральном районе Воронежа должны сдать в 2025 году. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Игорь Банин 23 января. Сроки окончания работ несколько раз сдвигали. По словам чиновника, проблемы были связаны с недобросовестностью подрядчиков. С двумя организациями область расторгла контракты. Поэтому нынешняя московская компания «Строй-Проект» получила «тяжелое наследие». Прежде чем включиться в процесс, ей пришлось провести экспертизу сделанного ранее. Сейчас на объекте ежедневно работают от 20 до 30 строителей. Если все продолжится по намеченному плану, то до конца года подстанция скорой помощи начнет функционировать.
На новом объекте планируют разместить 15 бригад, в том числе и группы анестезиологов-реаниматологов. Также должна быть организована единая диспетчерская, комнаты отдыха и многое другое.