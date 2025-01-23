Школьный автобус с детьми опрокинулся на трассе под Волгоградом

Девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с участием школьного автобуса в Волгоградской области. Еще шестеро несовершеннолетних пострадали, их доставили в больницу. По предварительным данным, водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и выехал на главную дорогу, где столкнулся с иномаркой. СК возбудил уголовное дело, медики оказывают помощь раненым.