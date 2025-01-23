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Лучший футболист Беларуси Лапоухов стал игроком ЦСКА из Софии

Вратарь минского «Динамо» заключил контракт с софийским ЦСКА.

Источник: Комсомольская правда

Вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов продолжит карьеру в ЦСКА из Софии.

Федор Лапоухов в минувшем сезоне выиграл с минчанами чемпионат Беларуси.

21-летний вратарь был не только лидером динамовцев, но и был признан лучшим футболистом страны.

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Еще рассказали, что пункты выдачи Wildberries и OZON будут открываться в сельских магазинах Беларуси.

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