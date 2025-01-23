Лучший футболист Беларуси Лапоухов стал игроком ЦСКА из Софии

Федор Лапоухов в минувшем сезоне выиграл с минчанами чемпионат Беларуси.
21-летний вратарь был не только лидером динамовцев, но и был признан лучшим футболистом страны.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над лучшей подругой Бадосой из Испании в полуфинале Australian Open: «Она будет ненавидеть меня».
Еще рассказали, что пункты выдачи Wildberries и OZON будут открываться в сельских магазинах Беларуси.
Кроме того в МИД рассказали, что Беларусь подарила Сирии 50 автобусов МАЗ.