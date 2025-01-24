Директора вынесли на свалку

Напомним, на месте действующего полигона в Софронах к 2026 году планируется возвести мусоросортировочный комплекс (МСК) общей стоимостью 4,6 млрд руб. Экотехнопарк будет рассчитан на переработку ТКО в объеме 250 тыс. тонн в год. Срок концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет. Концессионером строительства выступает ООО «Энвиком-Пермь». В год на обработку на МСК должно поступать не менее 250 тыс. тонн отходов. Общий объем инвестиций в проект составляет 4,6 млрд руб. Из них на создание комплекса по обработке ТКО планируется направить 3,4 млрд руб., на строительство комплекса по производству биогаза путем энергетической утилизации фракции, входящей в ТКО, — 1,2 млрд руб.