Найден способ переработки тетрапаков для пищевой промышленности и фармацевтики

«Тетрапак — это привычные “картонные” коробки, например, для сока и молока. В своем составе, помимо целлюлозного волокна, они содержат полиэтилен и алюминий, из-за чего сдавать их в макулатуру с обычной бумагой и газетами нельзя. Состав и многослойность такого материала делают его переработку сложным и дорогим процессом. Отходы производства и потребления упаковки разделяют на компоненты, которые утилизируют по отдельности. Ученые нашли способ переработки картонной части упаковки тетрапака с получением из нее порошковой целлюлозы», — сообщили в университете.