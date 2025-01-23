Найден способ переработки тетрапаков для пищевой промышленности и фармацевтики

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ переработки упаковок тетрапак для пищевой промышленности, фармацевтики и медицины. Из коробок для сока и молока предлагается получать порошковую целлюлозу, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Тетрапак — это привычные “картонные” коробки, например, для сока и молока. В своем составе, помимо целлюлозного волокна, они содержат полиэтилен и алюминий, из-за чего сдавать их в макулатуру с обычной бумагой и газетами нельзя. Состав и многослойность такого материала делают его переработку сложным и дорогим процессом. Отходы производства и потребления упаковки разделяют на компоненты, которые утилизируют по отдельности. Ученые нашли способ переработки картонной части упаковки тетрапака с получением из нее порошковой целлюлозы», — сообщили в университете.
Как пояснили исследователи, порошковую целлюлозу в основном получают из древесины и других растительных материалов. А применяют этот легкий сыпучий материал для изготовления фармацевтических препаратов, зубных паст, кремов, продуктов питания, а также в качестве сорбента и фильтрующего материала при получении материалов высокой прочности и термостабильности.
Способ получения порошковой целлюлозы.
В своем исследовании ученые использовали волокнистую часть тетрапака, которую получили сухим разделением в разработанном ранее аппарате аэродинамического действия. С помощью направленного потока воздуха устройство измельчает макулатуру на отдельные волокна, не разрушая их структуру. Затем, в соответствии с требованиями к пищевой порошковой целлюлозе, волокно отбеливали с помощью химических реагентов. «В результате белизна составила 80%, что соответствует техническим условиям к волокнам для изготовления пищевой порошковой целлюлозы», — рассказала доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ, кандидат технических наук Ольга Носкова.
Порошковую целлюлозу из беленого волокна в университете получили методом кислотного гидролиза, разложив сложные соединения на более простые с помощью соляной кислоты. И, наконец, у сформированного продукта определяли показатели качества: сорбционную (поглощающую) способность, водоудержание, степень полимеризации, насыпную плотность и фракционный состав.
«Результаты показали возможность использования полученной порошковой целлюлозы в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности. По всем показателям она соответствует нормам и не уступает по качеству продукту, полученному из природной древесной целлюлозы», — добавила Носкова.
Как отметили в университете, исследование ученых Пермского политеха показало, что переработка упаковки тетрапак в порошковую целлюлозу — это перспективный и многообещающий способ рециклинга многослойного неразлагаемого материала. Такой подход позволит расширить область вторичного применения упаковочного материала. Статья с результатами работы ученых опубликована в сборнике «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации» за 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».