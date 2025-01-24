Ушла из жизни директор волгоградской школы № 65 Надежда Шипилова

Жизнь и трудовая деятельность Надежды Шипиловой была тесно связана со сферой образования. В 1976 году она окончила Волгоградский государственный педагогический институт им. Серафимовича и стала работать учителем истории.
В 1987 году педагог стала заместителем директора в средней школе № 55, а еще через год — инспектором Красноармейского района. В 1995 году Надежда Шипилова получила должность замначальника Красноармейского районного отдела образования, а в 2005 году возглавила управление образования Красноармейского района. С 2008 года она была директором средней школы № 65 Красноармейского района города Волгограда.
«Глубоко порядочная, бесконечно преданная любимому делу, мудрая, тонкий психолог и знаток человеческих душ, Надежда Владимировна, работая руководителем, создала прекрасный директорский корпус профессионалов-единомышленников в районе; воспитала в школе работоспособный, творческий педагогический коллектив», — вспоминают ее коллеги.
За заслуги в образовании Надежда Шипилова была награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РФ», «Почетным знаком “Директор года-2018”», грамотой губернатора Волгоградской области и благодарственными письмами.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Надежды Шипиловой.