Ушла из жизни директор волгоградской школы № 65 Надежда Шипилова

В 1987 году педагог стала заместителем директора в средней школе № 55, а еще через год — инспектором Красноармейского района. В 1995 году Надежда Шипилова получила должность замначальника Красноармейского районного отдела образования, а в 2005 году возглавила управление образования Красноармейского района. С 2008 года она была директором средней школы № 65 Красноармейского района города Волгограда.