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Белорусский футбольный вратарь подписал контракт с американским клубом

Белорусский голкипер подписал контракт с «Коламбусом» из МЛС.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский футбольный голкипер Станислав Лапкес подписал контракт с американским клубом «Коламбус Крю».

В клубе сообщили, что это его первое профессиональное соглашение с клубом из МЛС.

18-летний вратарь начал заниматься футболом еще в Минске, а в США переехал еще в 2019-м.

Игрок и клуб договорились о сотрудничестве до 2027 года, а потом контракт может быть продлен еще на два сезона.

В «Коламбусе» рассказали, что Станислав — «талантливый молодой игрок, который постоянно стремится к совершенствованию».

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