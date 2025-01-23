Белорусский футбольный вратарь подписал контракт с американским клубом

Белорусский футбольный голкипер Станислав Лапкес подписал контракт с американским клубом «Коламбус Крю».
В клубе сообщили, что это его первое профессиональное соглашение с клубом из МЛС.
18-летний вратарь начал заниматься футболом еще в Минске, а в США переехал еще в 2019-м.
Игрок и клуб договорились о сотрудничестве до 2027 года, а потом контракт может быть продлен еще на два сезона.
В «Коламбусе» рассказали, что Станислав — «талантливый молодой игрок, который постоянно стремится к совершенствованию».
Ранее мы писали, что лучший футболист Беларуси Лапоухов стал игроком ЦСКА из Софии.
Прочитайте, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над лучшей подругой Бадосой из Испании в полуфинале Australian Open: «Она будет ненавидеть меня».
Еще рассказали, что пункты выдачи Wildberries и OZON будут открываться в сельских магазинах Беларуси.