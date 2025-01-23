Ростовчанам советуют готовить на кокосовом или оливковом масле

По словам специалиста, чтобы пища приносила еще больше пользы, ее стоит готовить на кокосовом или оливковом масле. Например, кокосовое масло холодного отжима отлично подойдет для приготовления еды на средней температуре, ведь в нем содержится особый тип насыщенных жиров.