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Ростовчанам советуют готовить на кокосовом или оливковом масле

Врачи рассказали, какое масло будет полезнее для готовки.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам советуют готовить на кокосовом или оливковом масле. Советы о правильном питании назвал гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, чтобы пища приносила еще больше пользы, ее стоит готовить на кокосовом или оливковом масле. Например, кокосовое масло холодного отжима отлично подойдет для приготовления еды на средней температуре, ведь в нем содержится особый тип насыщенных жиров.

А вот оливковое масло сохраняет стабильность, термоустойчивость и питательную ценность при нагревании. Также продукт обладает широким спектром антидиабетических и кардиозащитных свойств.