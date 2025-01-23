Ростовчанам советуют готовить на кокосовом или оливковом масле. Советы о правильном питании назвал гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в разговоре с NEWS.ru.
По словам специалиста, чтобы пища приносила еще больше пользы, ее стоит готовить на кокосовом или оливковом масле. Например, кокосовое масло холодного отжима отлично подойдет для приготовления еды на средней температуре, ведь в нем содержится особый тип насыщенных жиров.
А вот оливковое масло сохраняет стабильность, термоустойчивость и питательную ценность при нагревании. Также продукт обладает широким спектром антидиабетических и кардиозащитных свойств.