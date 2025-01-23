Юрин день: почему и за что Борисова выдвинули на «Оскар»

«Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» — в 2025-м в эту номинацию, кроме Юры Борисова, попали Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). Впервые в ней фигурирует российский артист — и у него большие шансы получить награду. Всего же у «Аноры» — той самой картины, где сыграл Борисов — шесть номинаций, включая «Лучший фильм». Больше всего их у мюзикла «Эмилия Перес» (13), за которым идут «Злая» и «Бруталист» (по десять у каждого). О том, каковы шансов номинантов на победу — в материале «Известия».
Юра Борисов и «Оскар».
Что бы ни было дальше, Юра Борисов уже получил звание на всю оставшуюся жизнь. Профессиональная пресса, упоминая его, теперь будет прибавлять «номинант “Оскара”: номинация на эту премию многими считается практически равной победе.
Соперники у Борисова серьезные. Главным стоит считать Кирана Калкина (брата Маколея Калкина) — он только что обогнал Борисова на «Золотом глобусе», и роль у него очень выигрышная: суицидальный неврастеник, который со своим странноватым братом ездит по Польше, где когда-то погибли его еврейские родственники. На фоне антитрамповских настроений в Голливуде появились шансы и у Джереми Стронга, сыгравшего инфернального, но ранимого наставника юного Дональда Трампа в «Ученике». Не стоит списывать со счетов Эдварда Нортона и Гая Пирса, которые в этом году тоже претендуют на награду.
— Мне кажется, что не только для Юры, но и для всей нашей индустрии это очень важное событие, — рассказал «Известиям» режиссер Владимир Мункуев. — Это показатель того, как талант, упорство и труд могут пробить все границы. В нашем с Максимом Арбугаевым фильме «Кончится лето» теперь официально два оскаровских номинанта — Максим (в 2023 году в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» была представлена картина «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. — Ред.) и Юра. Я очень рад за ребят, потому что они этого достойны. Это вдохновляет. Учитывая, что творится в индустрии и происходит в мире, для нас всех сегодня очень светлый день.
Следующий этап в оскаровской гонке — 23 февраля, когда гильдия киноактеров объявит своих победителей. Как правило, их лауреаты совпадают с оскаровскими. Юра Борисов, разумеется, там тоже среди номинантов, и если ему достанется награда, то шансы на «Оскар» будут выше 90%. Но даже если нет, эта возможность все равно останется.
— Это потрясающе! Я поздравляю Юру, — говорит Виктория Исакова, которая играла с Борисовым в «Сто лет тому вперед». — Это одновременно и огромная удача. Замечательно, что блистательного артиста Юру Борисова оценили по заслугам.
К поздравлениям присоединилась и актриса Дарья Екамасова, которая тоже играла в «Аноре». «Счастье!», — написала она в ответ на запрос «Известий».
Всего у «Аноры» шесть номинаций, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучший сценарий» (Шон Бэйкер) и «Лучший монтаж».
— Этот факт означает только одно: Юра — явление не просто внутри российского национального кинематографа, но международного масштаба, — сказала «Известиям» киновед Екатерина Мцитуридзе. — Именно благодаря виртуозной игре наших Юры и Марка Эйдельштейна (и Майки Мэдисон, конечно) «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь», а теперь номинирована на пять «Оскаров». У Юры уже есть большой международный опыт, несколько его фильмов показаны в каннском конкурсе, а один из них — «Купе номер 6» Юхо Куосманена получил там Гран-при в 2021-м. Это говорит о том, что для действительно большого таланта, преград нет.
Рекорд «Эмилии».
Никогда у неанглоязычной картины не было так много номинаций. «Эмилия Перес», фильм на испанском языке, снятый французским режиссером Жаком Одиаром, обогнал хиты «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли и «Рома» Альфонсо Куарона, которые когда-то получили десять номинаций. При этом стоит отметить, что ни одна из названных картин не становилась «Лучшим фильмом», хотя единолично царствовали в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
У «Эмилии Перес» же есть шанс победить и в главной номинации, но не будем забывать, что в Каннах, где «Эмилия Перес» была фаворитом, она уступила «Золотую пальмовую ветвь» как раз «Аноре». Впрочем, лента Одиара получила впоследствии «Золотой глобус», сейчас ей многие профессионалы прочат и победу на «Оскаре». 8 февраля Гильдия продюсеров объявит своих лауреатов, и если «Эмилия Перес» там победит, то «Оскар» считай в кармане. Рецензию на фильм после показа на Каннском кинофестивале читайте здесь.
За главную женскую роль в «Эмилии Перес» номинирована только Карла Гаскон, а у Зои Салдана роль, оказывается, второго плана, что может показаться не вполне корректным, зато теперь у Салдана не такие серьезные соперники, а Гаскон в одной номинации с Дэми Мур и Майки Мэдисон.
Главными конкурентами «Эмилии Перес» называют картины «Бруталист» и «Конклав». Последняя вышла в российский прокат и все еще идет в кинотеатрах. «Бруталист», возможно, появится в формате предсеансового обслуживания. Также среди номинантов в главной категории «Злая», «Субстанция», «Я все еще здесь», «Мальчишки из “Никеля”», «Дюна: Часть вторая» и «Боб Дилан: Никому не известный», но пока все идет к тому, что шансов у них гораздо меньше.
Какие интриги еще будут на «Оскаре».
Как всегда в таких случаях, распределение номинаций устраивает не всех. «Боб Дилан: Никому не известный» вызвал сдержанную реакцию публики, но присутствует почти во всех главных категориях. Зато нет номинации у Маргарет Куолли, которая в «Субстанции» сыграла не хуже Дэми Мур. Дэнзелу Вашингтону за второго «Гладиатора» тоже не дали номинации. Анджелину Джоли не отметили за роль Марии Каллас у Пабло Ларраина, Николь Кидман не номинирована за «Плохую девочку» (читайте наше интервью с актрисой здесь). Зато Себастиан Стэн выдвинут за роль Дональда Трампа — лучшую в его карьере. Хотя тягаться с Эдриэном Броуди («Бруталист») и Рэйфом Файнсом («Конклав») будет трудно.
Примечательно, что за звание лучшего анимационного фильма борется «Поток», который, как ни странно, легко обходит во многих рейтингах и «Дикого робота», «Головоломку 2», и «Мемуары улитки» с «Уоллесом и Громитом». Если он победит, большим западным студиям придется всерьез задуматься о том, как жить дальше. Хотя в этот раз анимационная категория — одна из самых интересных и сильных за последние годы.
В номинации «Лучший международный фильм» у «Эмилии Перес» конкурентов нет. А еще там есть другие картины из Канн — датский душераздирающий фильм «Девушка с иглой» и иранский «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа. Единственный фильм не из Канн — «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса о военной диктатуре в Бразилии 70-х.
Для отечественной же культуры главное на «Оскаре» в этом году — Юра Борисов. Что он сам чувствует сейчас, вряд ли кто-то сможет понять. Но то, что мир будет 2 марта смотреть на русского актера — несомненно. «Известия» будут следить за следующими этапами оскаровской гонки.