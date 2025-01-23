Юрин день: почему и за что Борисова выдвинули на «Оскар»

— Мне кажется, что не только для Юры, но и для всей нашей индустрии это очень важное событие, — рассказал «Известиям» режиссер Владимир Мункуев. — Это показатель того, как талант, упорство и труд могут пробить все границы. В нашем с Максимом Арбугаевым фильме «Кончится лето» теперь официально два оскаровских номинанта — Максим (в 2023 году в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» была представлена картина «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. — Ред.) и Юра. Я очень рад за ребят, потому что они этого достойны. Это вдохновляет. Учитывая, что творится в индустрии и происходит в мире, для нас всех сегодня очень светлый день.