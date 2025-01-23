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Ростовчане могут докупить пенсионные баллы

Ростовчанам рассказали, как увеличить пенсионные баллы.

Источник: Комсомольская правда

Юрист назвал способ увеличить количество пенсионных баллов. Об этом юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru.

Специалист поделился, что те, кто хочет обеспечить высокий уровень пенсионного обеспечения, могут докупить необходимые баллы.

— Докупка пенсионных баллов в России является важным инструментом для тех, кто стремится обеспечить более высокий уровень пенсионного обеспечения, особенно если страховых отчислений по разным причинам оказалось недостаточно, — рассказал юрист.

Так, чем больше баллов у человека за трудовую деятельность, тем выше будет выплата. Написать заявление на увеличение баллов может каждый желающий через «Госуслуги», сайт Социального фонда, МФЦ или по почте.