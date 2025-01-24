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У волгоградцев с марта смогут изымать земельные участки

Согласно новому закону, который вступает в силу с 1 марта 2025 года, владельцы земель обязаны будут освоить их в течение 3 лет. За заброшенные участки будут штрафовать или вовсе изымать.

Новые правила для владельцев земельных участков вводит Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 307-ФЗ. Нововведения направлены на ужесточение контроля за состоянием земель.

С 1 марта владельцы земель обязаны будут освоить свои участки в течение 3 лет с момента покупки или наследования. Собственнику необходимо будет привести участок в пригодное для использования состояние, очистить от сорняков и захламленности. Иначе ждет штраф или даже изъятие земли.

Это значит, что если у гражданина есть земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ЛП или садоводство, и он не обустроен, не застроен и не огорожен, то собственнику необходимо обратить на это внимание.

Отмечается, что перед изъятием участка местные власти в обязательном порядке обязаны уведомить собственника.

права человека