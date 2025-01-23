Белоруссия планирует запустить малый спутник для наблюдения за ионосферой Земли

Ранее председатель президиума НАН Белоруссии, академик Владимир Гусаков сообщил в интервью ТАСС, что в рамках научно-технической программы Союзного государства «Комплекс-СГ» идет работа по созданию трех спутников дистанционного зондирования Земли: одного малого (весом до 250 кг) и двух наноспутников, один из которых изготавливает НАН. Эти аппараты предназначены для изучения ионосферы, на них также будет отрабатываться ряд новых задач по совместному управлению, связи и получению необходимой информации для пользователей.