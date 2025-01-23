Белоруссия планирует запустить малый спутник для наблюдения за ионосферой Земли

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Белорусские ученые планируют запустить в этом году малый спутник для наблюдения за ионосферой Земли. Об этом сообщил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук (НАН) республики Александр Шумилин.
«У нас готов белорусский спутник, проходит последние испытания, планируем запустить в этом году, чтобы проводить зондирование ионосферы, а соответственно и предупреждать на перспективу о влиянии солнечных вспышек, магнитных бурь на энергосистему, на связь», — цитирует его агентство БелТА.
По словам ученого, спутник разработан в рамках союзной программы. Как проинформировал Шумилин, совместный с Россией спутник со сверхвысоким разрешением запустят, предварительно, в 2028 году.
Говоря об особенностях нового космического аппарата, он уточнил, что это малый и сравнительно недорогой спутник. «Это новое направление. Оно появилось, потому что мы все сегодня наблюдаем солнечные вспышки, которые влияют на людей и приборы. В Российской академии наук целый институт наблюдает за солнечной активностью. Такие явления надо предсказывать», — отметил Шумилин.
Ранее председатель президиума НАН Белоруссии, академик Владимир Гусаков сообщил в интервью ТАСС, что в рамках научно-технической программы Союзного государства «Комплекс-СГ» идет работа по созданию трех спутников дистанционного зондирования Земли: одного малого (весом до 250 кг) и двух наноспутников, один из которых изготавливает НАН. Эти аппараты предназначены для изучения ионосферы, на них также будет отрабатываться ряд новых задач по совместному управлению, связи и получению необходимой информации для пользователей.