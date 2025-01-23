Выявлены три связанные с развитием бесплодия гена в мужской Y-хромосоме

Сабрини и его коллеги пришли к такому выводу в рамках эксперимента по изучению функций мужской Y-хромосомы. В ходе этих опытов ученые «отключали» один или несколько генов в Y-хромосоме самцов мышей и наблюдали за тем, как эти мутации влияли на жизнедеятельность различных тканей и клеток в их половых органах, а также на способность грызунов производить жизнеспособные половые клетки.