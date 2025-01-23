Выявлены три связанные с развитием бесплодия гена в мужской Y-хромосоме

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Европейские молекулярные биологи обнаружили, что гены EIF2S3Y, UTY и ZFY2, расположенные в мужской Y-хромосоме, играют критически важную роль в формировании половых клеток, из-за чего их повреждение приводит к развитию бесплодия и прочих проблем с продолжением рода. Об этом сообщила пресс-служба Института Фрэнсиса Крика (FCI).
«Результаты наших опытов показывают, что для успешного продолжения рода нужно значительно большее число генов из Y-хромосомы, чем предполагалось в прошлом. Ранее роль Y-хромосомы в жизни мужчин сильно недооценивалась — она считалась бесполезной для взрослых людей, и многие коллеги даже прогнозировали, что она исчезнет. Мы показали, что это явно не так», — заявил научный сотрудник FCI Джереми Сабрини, чьи слова приводит пресс-служба института.
Сабрини и его коллеги пришли к такому выводу в рамках эксперимента по изучению функций мужской Y-хромосомы. В ходе этих опытов ученые «отключали» один или несколько генов в Y-хромосоме самцов мышей и наблюдали за тем, как эти мутации влияли на жизнедеятельность различных тканей и клеток в их половых органах, а также на способность грызунов производить жизнеспособные половые клетки.
В общей сложности ученые изучили подобным образом 16 семейств генов, присутствующих в Y-хромосоме, и обнаружили, что большинство из них оказывало существенное влияние на работу клеток половых органов, но при этом не вызывало инфертильность. При этом исследователи обнаружили, что мутации лишь в трех из данных участков ДНК — EIF2S3Y, UTY и ZFY2 — приводили к развитию мужского бесплодия.
Последующие наблюдения за работой этих участков ДНК показали, что все они играли разные функции в формировании половых клеток. Гены EIF2S3Y и UTY были связаны с различными процессами, связанными с делением «заготовок» половых клеток, а участок ZFY2 играл важную роль в процессе мейоза — одной из форм деления будущих гамет, в результате которой дочерние клетки получают не двойной, а одинарный набор хромосом.
По словам исследователей, особенный интерес в данном случае вызывает ген UTY, так как он расположен в так называемом участке AZFa, повреждение которого уже связывалось в прошлом с развитием самых тяжелых форм мужского бесплодия. Помимо UTY, в данном сегменте Y-хромосомы содержатся еще несколько генов, чья структура и функции пока не были изучены. Их последующий анализ, как надеются биологи, значительно расширит представления ученых о механизмах развития бесплодия.
О бесплодии.
По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 10−15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов, причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна. Большая часть из них теряет фертильность в возрасте 40−55 лет, что связано как с вредными привычками и другими особенностями стиля жизни, так и с генетикой.