Вице-губернатор Пиотровский о жалобе Миронова на Эрарту: Поддерживаю недоумение насчет некоторых экспонатов

— Как гражданин я поддерживаю некое недоумение насчет некоторых экспонатов. Однако нужно смотреть на это со стороны закона. Возможно, там есть нарушения, возможно, нет. Нужно писать в органы, чтобы они провели соответствующие проверки, — прокомментировал Борис Пиотровский.