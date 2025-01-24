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Вице-губернатор Пиотровский о жалобе Миронова на Эрарту: Поддерживаю недоумение насчет некоторых экспонатов

Вице-губернатор отметил, что нарушений в экспозициях может и не быть.

Источник: Комсомольская правда

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поддержал недоумение лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Серея Миронова относительно некоторых эпатажных экспонатов музея современного искусства «Эрарта». Однако он отметил, что это учреждение — частное. Об этом он заявил во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» в четверг, 23 января.

— Как гражданин я поддерживаю некое недоумение насчет некоторых экспонатов. Однако нужно смотреть на это со стороны закона. Возможно, там есть нарушения, возможно, нет. Нужно писать в органы, чтобы они провели соответствующие проверки, — прокомментировал Борис Пиотровский.

Напомним, ранее лидер фракции Справедливая Россия — За правду’Сергей Миронов был крайне возмущен от экспонатов музея «Эрарта». После увиденного, он призвал закрыть учреждение, и также сравнил его негативное влияние с «Ельцин центром».

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