В Ростове в микрорайоне Суворовском будет создан казачий кадетский корпус

Соответствующее решение озвучил замгубернатора Сергей Бодряков на заседании 23 января. Под кадетский корпус будет сформирован участок площадью более трёх гектаров. Учебное заведение сможет принять до 500 кадет.
«Развитие непрерывного казачьего образования, с акцентом на кадетские корпуса, нужно продолжать. Количество учебных заведений нужно увеличивать, как и количество обучающихся там», — подчеркнул врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Всего же на Дону открыты 774 казачьи образовательные организации, включая детские сады и вузы. В них учится 141 тыс. человек. Также регион насчитывает пять казачьих кадетских корпусов.