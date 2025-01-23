Юра Борисов рассказал о впечатлениях от номинации на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов поделился 23 января своими впечатлениями от номинации на кинопремию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора».
«Очень много эмоций. Люди звонят и пишут мне, и все счастливы. Я не могу понять, что я чувствую прямо сейчас», — заявил он в интервью журналу Variety.
Борисов рассказал, что узнал о своей номинации, находясь в автомобиле. Он добавил, что когда его имя прозвучало, жена начала кричать и плакать.
Также актер сообщил, что связался с коллегой Майки Мэдисон, и они поздравили друг друга с полученными номинациями. Отмечается, что Мэдисон была номинирована в категории «Лучшая актриса».
Ранее в этот день стало известно, что Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий».
До этого, 3 января, Юру Борисова и актера Марка Эйдельштейна номинировали на главную кинопремию Великобритании БАФТА за фильм «Анора».
Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Режиссер картины Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер». В мае прошлого года фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.