Минский аэропорт увеличит парковку, а уже улучшил состояние санузлов и отреагировал на навязчивых таксистов благодаря «тайным пассажирам»

Так, в 2024-м началась реализация проекта строительства временной плоскостной автостоянки. Ее планируют завершить в первом квартале 2025 года. Также предложения по работе общественного транспорта из Минска в аэропорт и обратно направлены госпредприятию «Минсктранс» для рассмотрения. Информацию о некорректном и навязчивом поведении водителей такси в здании аэровокзала направлена в адрес Минского ОВД на воздушном транспорте.