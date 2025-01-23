Минский аэропорт увеличит парковку, а уже улучшил состояние санузлов и отреагировал на навязчивых таксистов благодаря «тайным пассажирам»

Национальный аэропорт «Минск» подвел итоги программы «Тайный пассажир», нацеленной на мониторинг качества услуг главной авиагавани страны.
С 1 марта 2024-го программа работала на получение допсведений о пожеланиях пассажиров (было получено свыше двух сотен чек-листов с оценками), а значит и по улучшению качества обслуживания за счет принятия оперативных решений. Все это сказалось на комфорте, безопасности и гостеприимстве аэропорта.
В пресс-службе Национального аэропорта говорят, что в целом пассажиры достаточно высоко оценили качество услуг. А главное, что данные от заинтересованных в улучшении сервиса «тайных пассажиров» помогли провести работу по высказанным замечаниям и предложениям.
Так, в 2024-м началась реализация проекта строительства временной плоскостной автостоянки. Ее планируют завершить в первом квартале 2025 года. Также предложения по работе общественного транспорта из Минска в аэропорт и обратно направлены госпредприятию «Минсктранс» для рассмотрения. Информацию о некорректном и навязчивом поведении водителей такси в здании аэровокзала направлена в адрес Минского ОВД на воздушном транспорте.
Проведены мероприятия по работе сервиса «Оплати». Для обслуживания пассажиров со статусными картами Visa, Mastercard и «Белкарт» появились отдельные стойки регистрации. На первое полугодие 2025-го запланировали замену стеклопакетов на фасадных витражах здания аэровокзала. А в зоне прилета международного сектора появилось дополнительное информтабло.
Кроме того, в аэропорте провели работу с принимающим участие в обслуживании пассажиров персоналом по улучшению культуры обслуживания. А еще улучшено санитарное состояние пассажирских санузлов:
«Установлены автоматические освежители воздуха, а также дезодорирующие коврики для писсуаров; скорректированы графики уборок санузлов с учетом востребованности пассажиров; проведены внеплановые генеральные уборки; произведен ремонт».
Также введен в эксплуатацию дополнительный санузел для пассажиров.
Национальный аэропорт «Минск» обращает внимание, что свои замечания и предложения по его работе можно направить по электронной почте quality@airport.by.
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