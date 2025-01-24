Что можно и нельзя делать в Федосеев день 24 января, который называют Весняк

Православная церковь 24 января вспоминает святых Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. В народе принято отмечать Федосеев день. Существует еще одно название — Федосей- весняк. Оно возникло из-за того, что в указанную дату пробивалось первое весеннее солнце.
Что нельзя делать 24 января.
Запрещено одалживать деньги, так как подобное может спровоцировать финансовые сложности. Не следует ссориться, провоцировать и вступать в конфликты. Кроме того, не рекомендуется стричь волосы и ногти. Предки верили, что могут возникнуть долги.
Что можно делать 24 января.
По традиции, в указанный день обязательно ходили в баню, чтобы укрепить здоровье на весь год. Интересно, что к 24 января женщины выпекали каравай, а также вышивали полотенце.
Согласно приметам, 24 января узнавали, когда именно наступить весна. Так, если морозы закончатся рано, то весна окажется холодной и затяжной. Про сильный мороз предупреждают редкие облака.
Ранее профсоюз сказал, что минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара.
Тем временем минский метрополитен сказал про бесплатный проезд в воскресенье, 26 января.
Кроме того, в Минске 77-летняя женщина продала квартиру перед Новым годом после звонка мошенников: «Пенсионерка не понимала, что происходит».
Кстати, белоруска Соболенко выиграла у лучшей подруги и вышла в финал Australian Open.