Брат за братом: Петров летит в Мексику, «Холоп» — в Турцию

В российский прокат вышли сразу два фильма о непростых взаимоотношениях братьев. В «Василии» герой Александра Петрова отправляется в Мексику спасать своего близнеца, роль которого он также исполнил, а в корейском триллере «Нормальная семья» двум родственникам нужно решить тяжелую моральную дилемму. Зрителей также ждут первый хоррор Стивена Содерберга «Присутствие», турецкий ремейк «Холопа» со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином и ироничный детектив Франсуа Озона «Что случилось осенью». «Известия» — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Василий» 16 +
Режиссер: Дмитрий Литвиненко.
В ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Барбара де Рехиль, Валентина Мазунина.
Василий — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино, у которого есть брат-близнец, и о котором он старается не вспоминать. Колю, также известного как Бэзил, еще в детстве усыновила семья из США. Обе роли сыграл Александр Петров. Теперь Василий узнает, что брат сидит в мексиканской тюрьме, параллельно кинул местный наркокартель на большие деньги и обманул ревнивую красотку Бониту. Несмотря на то, что связь братьев прервалась еще в детстве, именно Василий отправляется в Мексику спасть непутевого родственника и теперь уже выдавать себя за него.
Режиссером «Василия» стал Дмитрий Литвиненко. Для постановщика сериалов «Дайте шоу» и «Нина» это первый опыт в полном метре. Съемки проходили в России и Мексике, причем в самых опасных районах последней. Помимо Петрова сразу в двух ролях в «Василии» также снялись Ян Цапник, Дмитрий Лысенков, Валентина Мазунина, а роковую Бониту сыграла мексиканская актриса Барбара де Рехиль. О том, каково мексиканке было учить реплики на русском можно прочитать в ее интервью «Известиям».
«Присутствие» 18+
Режиссер: Стивен Содерберг.
В ролях: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лян.
Стивен Содерберг никогда не отказывается от возможности эксперимента в кино, будь то съемки фильмов на 16-мм пленку или на камеру iPhone. «Присутствие» — первый хоррор в карьере американского режиссера и его второй совместный проект со сценаристом Дэвидом Кеппом.
Завязка их нового фильма кажется до ужаса предсказуемой: семья переезжает в новый дом, где вскоре начинает происходить необъяснимое. Видит и ощущает это, конечно же, только дочь-подросток, которая еще не отошла от смерти своей лучшей подруги. Родители ожидаемо списывают ее поведение на стресс и подумывают сменить ей психотерапевта. Больше внимания мать и отец уделяют своему второму и менее проблемному ребенку — чемпиону по плаванию, который также держится особняком со своей сестрой. Дословно все это похоже на начало каждого второго фильма ужасов, но ничего знакомого нет в том, как Содерберг это снял.
«Присутствие» мы полностью видим глазами самого призрака. Гипнотические длинные дубли, завораживающие ракурсы и нервные движения камеры, за которой по традиции стоял сам Содерберг. Представленную на кинофестивале «Санденс» еще год назад картину критики оценивают высоко, но все же склоняются к тому, что это больше семейная драма, чем хоррор.
«Что случилось осенью» 18+
Режиссер: Франсуа Озон.
В ролях: Элен Венсан, Жозиан Баласко, Людивин Санье, Пьер Лоттен.
Экспериментирует с форматами и французский коллега Содерберга Франсуа Озон. «Что случилось осенью» — и семейная драма, и ироничный триллер, и детектив. Сонная живописная деревушка в Бургундии и кажущаяся на первый взгляд образцовой бабушкой главная героиня Мишель. Ее сыграла известная во Франции театральная актриса, 81-летняя Элен Венсан.
Ее Мишель встречает приехавших на каникулы из столицы дочь Валери и ее сына, но надежды на приятный отдых с любимым внуком рушатся прямо во время первой семейной трапезы. «Починить» непростые отношения дочери и матери решает сын соседки Мишель, только что вышедший из тюрьмы. Правда, итогом становится загадочное падение Валери с балкона. О том, почему эта необычная картина, выходящая в российский прокат, заслуживает внимания отнюдь не только ценителей фестивального кино — в рецензии «Известий».
«Холоп. Великолепный век» 16+
Режиссер: Онур Унлю.
В ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель.
Российская фрашниза «Холоп» продолжает странствовать по миру. Вслед за французской адаптацией комедии Клима Шипенко выходит турецкая. Сюжет «Великолепного века» почти идентичен оригиналу, только на этот раз избалованный мажор из Стамбула отправляется на суровое перевоспитание в Османскую империю. Здесь он не сын влиятельных и богатых людей, а простой конюх при дворе султана Сулеймана.
Любители турецких сериалов оценят нового «Холопа» вдвойне, поскольку стамбульскую версию мажора Гриши по имени Мете сыграл Керем Бюрсин — он же Серкан Болат из популярнейшего сериала «Постучись в мою дверь». Исполнитель главной роли в интервью порталу «Кино-Театр.ру» признался, что динамика сюжета настолько гениальна, что адаптировать «Холопа» может абсолютно любая страна. В 2023 году вышел монгольский ремейк комедии, права на адаптацию проданы еще в несколько стран.
«Нормальная семья» 18+
Режиссер: Хо Джин-хо.
В ролях: Соль Гён-гу, Чан Дон-гон, Ким Хи-э, Клаудия Ким.
Криминальная драма по бестселлеру «Ужин» голландского писателя Германа Коха. Корейская адаптация стала уже четвертой после того, как фильм по роману Коха сняли в Нидерландах, Италии и США. Последний — с Ричардом Гиром, Лорой Линни, Ребеккой Холл и Хлоей Севиньи в главных ролях мог стать режиссерским дебютом Кейт Бланшетт, но не сложилось и картину снимал автор сценария Орен Муверман.
В центре новой истории все так же два брата. Один — известный и меркантильный адвокат Чэ-ван, второй — врач-педиатр Чэ-гю с высокими моральными принципами. У обоих есть дети, которые оказываются замешаны в серьезном преступлении. Братья, отношения между которыми можно назвать прохладными даже с натяжкой, встречаются вместе со своими женами на ужине, который превращается в моральную дилемму. Замести все следы или сказать людям правду, чтобы их дети понесли заслуженное наказание? Оба брата расходятся во мнении относительно судьбы своих чад, что становится не меньшей трагедией.