Брат за братом: Петров летит в Мексику, «Холоп» — в Турцию

Завязка их нового фильма кажется до ужаса предсказуемой: семья переезжает в новый дом, где вскоре начинает происходить необъяснимое. Видит и ощущает это, конечно же, только дочь-подросток, которая еще не отошла от смерти своей лучшей подруги. Родители ожидаемо списывают ее поведение на стресс и подумывают сменить ей психотерапевта. Больше внимания мать и отец уделяют своему второму и менее проблемному ребенку — чемпиону по плаванию, который также держится особняком со своей сестрой. Дословно все это похоже на начало каждого второго фильма ужасов, но ничего знакомого нет в том, как Содерберг это снял.