«Смотрю всё, что связано с российским кино»

А «Лед» — это какая-то большая махина, которая столько лет существует. На съемках в Нижнем Новгороде моя ассистентка увидела группу ребят по 10−11 лет, которые мерзли рядом с актерскими вагончиками не один час и ни к кому не подходили. Она у них спросила, что они делают, а они: вот, Сашу ждем. Я в этот момент был на гриме. Они зашли. Оказалось, что они все, мальчики и девочки, выросли на фильмах «Лед», «Лед 2» и «Лед 3». И все они занимаются коньками. Мы с ними фотографировались, я им расписался везде, где они просили. Они были настоящие, хотящие, с молодыми глазами. Они будут нести в будущем те ценности, которые три фильма «Лед» пропагандировали в миллионах детей. Меня прямо пробрало, когда я начал внутри себя распутывать этот клубок, задавать этим детям вопросы. Для них Надя и Саша Горины — кумиры, которые преодолеют сложности, будут бороться за свою правду и свою любовь.