«Роман» с камнем: в Театре Армии премьера по «Мастеру и Маргарите»

Театр Российской Армии представил новую постановку «Мастера и Маргарита». Спектакль называется «Роман», в главных ролях — Александр Домогаров, Максим Аверин, Александр Балуев. В основе сюжета — линия Понтия Пилата. Впервые в истории тетра для создания таинственного мира героев Михаила Булгакова был открыт танковый подъезд. А на сцену ступила конница живых жеребцов и полсотни танцующих артистов. «Известия» побывали на премьере и содрогнулись от впечатлений.
Рукописи не горят.
«Роман» — первая постановка народного артиста России Александра Лазарева в статусе главного режиссера Театра Российской Армии. К инсценировке «Мастера и Маргариты» Булгакова он шел три года. Возможно, планировал осуществить ее на сцене родного Ленкома. Но когда Александра Александровича пригласили на ответственную должность, он понял, что Театр Армии — то самое место, где можно реализовать свою мечту.
За основу спектакля Лазарев взял лишь часть «Мастера и Маргариты» — ту, в которой рассказана история Понтия Пилата. Ее некоторые зачастую пропускают. Интересней следить за Воландом и его свитой. Но сюжетную линию римлянина Булгаков неслучайно включил в свой роман. Именно о жестоком пятом прокураторе Иудейском пишет свою рукопись Мастер. Получается эдакий роман внутри романа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Эти строки Булгакова знает даже тот, кто не читал книгу: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». На сцене по центру возвышается огромный камень. Внутри его выдолблено углубление, в котором прячется тот, кому предстоит решать судьбу человечества. Но он пока этого не чувствует. Пилат укрывается от света своим безразмерным плащом. К нему приводят подследственного Иешуа Га-Ноцри, приговорённого Синедрионом к смерти за пренебрежительное отношение к власти кесаря.
Александр Лазарев переосмысливает роль жестокого прокуратора Иудеи. Свершив страшное преступление, Пилат испытывает муки совести. Он предстает человеком мятущимся и страдающим от угрызений за то, что казнил не того, кого надо было. Эту роль играет Максим Аверин. Во втором составе — Александр Балуев. Александр Домогаров предстает в образе Воланда. С него и начинается повествование.
Свита Домогарова.
На сцене в кресле спиной к зрителям сидит Воланд. Потрескивает огонь в камине, тикают часы. В ногах сидит обворожительная вампирша Гелла (Алена Губанова). За столом — Кот Бегемот (Андрей Кочинов), который того и гляди лопнет от обжорства, и Азазелло (Сергей Федюшкин). Коровьев (Роман Радов) приводит Маргариту (Екатерина Шарыкина). Ей преподносят спирт. За этим следует предложение Воланда исполнить любое желание.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Наконец зрители видят Александра Домогарова в зловещем гриме. С орлиным носом, с серьгой в ухе и дредом слева от пробора. На лице его — страшные синие вены, такими же сосудами испещрены руки с черным маникюром. Пальцы в перстнях. На лацкане плаща — черт. В руках — трость с набалдашником в виде головы кабана. Образ дьявольский.
Маргарита не решается просить для себя, она обещала замолвить слово за Фриду. Но за такую смелость Воланд решил исполнить еще одно желание девушки. И тут она попросила, чтобы ей вернули ее любовника, Мастера (Константин Днепровский), который написал роман о Понтии Пилате и, испугавшись, сжег его. «Рукописи не горят», — произносит Волланд и Кот Бегемот достает из камина целую и невредимую папку со страницами недописанной книги.
Здесь танкам место.
Текст Булгакова очень кинематографичен. Действие его переносится из СССР на 2000 лет назад и обратно. Но как такие скачки во времени воспроизвести в театре? Задача не из простых.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— Благодаря возможностям сцены мы и решились на эту идею, — признался Александр Лазарев. — То, что придумали, возможно только здесь и сейчас. В спектакле используется вся машинерия.
На двух поворотных кругах перемещаются декорации. Загружены 12 плунжеров (механизированная поднимающаяся часть плана сцены). И впервые в истории театра для создания таинственного мира героев Михаила Булгакова был открыт танковый подъезд. Тот самый, к которому у зрителей вообще доступа нет. В какой-то момент спектакля задник сцены оголяется, и зал видит уходящий луч солнца, о котором грезит Пилат.
Художник по свету Евгений Виноградов создал потрясающе красивую световую партитуру. В Театре Армии самая большая сцена в Европе, освоить ее сложно. Оформить можно с помощью широких мазков. Вместе с художником-постановщиком Ольгой Никитиной Евгений Виноградов создал на ней несколько миров: спальню Воланда, дворец Ирода, квартиру Мастера, Галгофа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Ольга Никитина в постановке отвечала еще и за костюмы. Самым сложным было создать белый плащ для Понтия Пилата.
— Мне не хотелось делать кровавый подбой — хотелось схватить какую-то метафору, образ Пилата, — рассказала Ольга Никитина. — Я придумала такое выразительное средство, как засохшая кровь, пропитавшая плащ за много лет. Пилат тащит за собой его подол как тяжесть.
Максим Аверин — приглашенный артист. Он служит в Ленкоме Марка Захарова. Работать с Лазаревым для него не в новинку. На него Александр ставил «Бег» по Булгакову. Как говорит режиссер, он собрал на сцене не просто потрясающих актеров, а еще и товарищей. Это подарок — получить таких артистов, когда не надо ничего объяснять, когда принципы и мысли совпадают.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— Роман у Булгакова многопластовый, но я решил сконцентрироваться на истории Понтия Пилата, который совершил поступок и попал в историю на века: от одного его слова зависело, куда повернет человечество, — говорит Лазарев. — Это личность космического масштаба. Мне было интересно прикоснуться к его мыслям и переживаниям в моменты принятия решения.
Никакого дописывания за великого автора в постановке нет. На сцене тексты исключительно Михаила Афанасьевича.
Смешались в кучу кони, люди.
Еще одно оправдывающее себя режиссерское решение — смещать внимание с текста на танец. На сцене дали энергию 50 артистов балета. Они появляются то в белых одеждах, то в черных. По замыслу постановщиков, светлая сторона — простые люди, горожане. А темная — свита Волонда, разные сущности и дурные мысли.
Специально для «Романа» режиссер провел кастинг и набрал полсотни танцующих драматических артистов из Москвы и Санкт-Петербурга. С октября они приступили к репетициям. Хореографию ставил Михаил Колегов. Кроме пластического рисунка у каждого из танцующих есть драматическая задача. Как признается режиссер, эти ребята включились в работу всей команды с профессиональной одержимостью. По решению руководства театра, нескольких из них примут на постоянную службу в Театр Армии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Одна из самых сложных сцен в хореографии — распятие. Ею начинается второй акт. Для художника была задача сделать это деликатно и не пошло. Хотелось, чтобы зрители, глядя на сцену задумались о вечном. Хореограф решил уйти от эффектных па и поддержек. А когда на сцене появилась конница с всадниками, зал аж вскрикнул.
Для всей команды работа над «Романом» стала своего рода вызовом. Но он был принят, и зрители по достоинству оценили старания и фантазию постановщиков.
Билеты — от 1 тыс. на галерке до 25 тыс. рублей в центре партера. Поклонникам Максима Аверина дорогие места очень понравятся, потому что ближе к финалу главный герой садится на край сцены и ведет диалог с Афранием (Николай Козак). На ближайшие спектакли все билеты проданы. Но на февральские показы еще есть возможность их приобрести.