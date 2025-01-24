«Роман» с камнем: в Театре Армии премьера по «Мастеру и Маргарите»

Максим Аверин — приглашенный артист. Он служит в Ленкоме Марка Захарова. Работать с Лазаревым для него не в новинку. На него Александр ставил «Бег» по Булгакову. Как говорит режиссер, он собрал на сцене не просто потрясающих актеров, а еще и товарищей. Это подарок — получить таких артистов, когда не надо ничего объяснять, когда принципы и мысли совпадают.