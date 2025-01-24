Воронеж сошел со сцены

Экспертный совет театральной премии «Золотая маска» опубликовал список номинантов и лонг-лист (перечень наиболее заметных спектаклей, представленных на рассмотрение в конкурсном цикле) по итогам сезона 2023/24. Всего организаторам поступило 734 заявки из 86 регионов от 472 театров. К участию были допущены 567 заявок, или 77,2%.
По итогам работы экспертов были номинированы два театра из Черноземья. Орловское «Свободное пространство» со своей «Ягой» претендует на награду как лучшая оперетта или мюзикл в музыкальном театре. Постановка была создана в 2023 году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Автором идеи и композитором стал актер театра Андрей Григорьев, режиссер Дарья Борисова и хореограф Ирина Кашуба были приглашены из Москвы. В драмтеатре Ельца «Бенефис» (Липецкая область) на лучшую мужскую роль номинирован Евгений Ермаков, сыгравший в спектакле «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева Евгения Базарова. Подробной информации о постановке на сайте «Бенефиса» нет.
Также экспертный совет премии отметил четыре театра Черноземья в перечне наиболее заметных спектаклей. В лонг-лист «Золотой маски» вошли две постановки липецкого театра драмы имени Толстого — «Гамлет, принц датский» и «Ученик колдуна». Также были отмечены елецкие «Отцы и дети», «Дуга. Женщина в тени огромного леса» курского драмтеатра имени Пушкина и «Поминальная молитва» белгородского драмтеатра имени Щепкина.
Для «Свободного пространства» и «Бенефиса» это первые в истории номинации на «Золотую маску», остальные театры не попадали в лонг-лист или никогда, или очень давно.
На протяжении долгого времени непосредственно номинантом был только воронежский Камерный театр. В лонг-листе тоже были преимущественно спектакли воронежских театров. Например, по итогам сезона 2020/21 три театра получили 13 номинаций, а танцевальные «Плот медузы» Камерного театра и «Новая земля» дирекции Платоновского фестиваля искусств (с участием танцоров из Камерного) выиграли. В следующем сезоне Камерный театр был единственным участником с пятью номинациями за драматического «Ребенка» и призом за лучший спектакль малой формы. В прошлом сезоне номинантов от Черноземья не было вообще, а в лонг-лист вошли работы Камерного театра и местного ТЮЗа.
В этом году в список кандидатов попали танцевальный спектакль «Легкость бытия» Камерного театра и драматический «Похороните меня за плинтусом» театра кукол имени В. А. Вольховского, сообщали в воронежском минкульте. Кроме того, по данным «Золотой маски», предварительный отбор на основании просмотра их видеозаписи по направлению «драматический театр» прошли «За белым кроликом» воронежского Нового театра и «Дождь из желтых цветов» тамбовского молодежного театра.
После начала специальной военной операции за организацию премии стал отвечать Союз театральных деятелей. В прошлом году он радикально изменил структуру номинаций. Теперь «Золотые маски» не смогут получать отдельные создатели спектаклей — режиссеры, хореографы, художники. Отдельных актерских номинаций также не будет. По новым правилам премию будут вручать с 2026 года.