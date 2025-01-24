Воронеж сошел со сцены

По итогам работы экспертов были номинированы два театра из Черноземья. Орловское «Свободное пространство» со своей «Ягой» претендует на награду как лучшая оперетта или мюзикл в музыкальном театре. Постановка была создана в 2023 году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Автором идеи и композитором стал актер театра Андрей Григорьев, режиссер Дарья Борисова и хореограф Ирина Кашуба были приглашены из Москвы. В драмтеатре Ельца «Бенефис» (Липецкая область) на лучшую мужскую роль номинирован Евгений Ермаков, сыгравший в спектакле «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева Евгения Базарова. Подробной информации о постановке на сайте «Бенефиса» нет.