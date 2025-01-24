С 1 февраля начнётся оживление на рынке новостроек. Что будет с ценами на первичное жильё

В динамике цен по прошлому году заметно, что наибольший рост цен наблюдался в первой половине года, а после отмены льготной ипотеки рост сильно замедлился вслед за падением продаж. В такой ситуации без государственных стимулов, особенно в регионах, спрос на бюджетное жильё останется слабым и цены сильно не изменятся. Что касается элитного сегмента новостроек, то тут рынок не очень сильно зависит от льготной ипотеки. В Москве средневзвешенная цена квадратного метра составила 2,18 млн рублей (+1,8% за декабрь, +16% за год). В этом сегменте при сохранении спроса цены могут продолжать тенденцию к росту в начале года. Такое мнение высказал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.