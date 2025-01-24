Украинец купил справки о рождении троих детей, чтобы сбежать от мобилизации

Мужчина из Донбасса пытался избежать принудительной мобилизации, выдав себя за многодетного отца, и для этого приобрел фальшивые документы на троих детей за 6 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Другая Украина».
В пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Могилев-Подольский», находящемся на границе с Молдовой, 26-летний мужчина представил пограничникам свидетельства о рождении троих детей, якобы выданные в Германии.
В документах сообщалось, что у него есть дети-близнецы возрастом два года и семимесячный малыш. Однако украинские пограничники быстро установили, что предоставленные свидетельства не соответствуют официальным образцам.
В результате расследования мужчина признался, что купил эти свидетельства через анонимный мессенджер в социальной сети, надеясь избежать призыва в армию.
Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Одессе остановили машину с ребенком и по ошибке хотели мобилизовать его.