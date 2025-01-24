Чёрные дыры в облаках. В космосе наблюдают загадочные объекты

Как объяснили недавно астрономы, если чёрная дыра вокруг себя собрала особенно много газа и пыли, то помимо светящегося обрамления она будет окружена гигантским, очень плотным облаком в виде «бублика». И тогда наши шансы увидеть её в основном зависят от того, как она и вообще сама галактика по отношению к нам располагаются: если галактический диск хоть немного развёрнут к нам, чтобы его можно было видеть как диск, то центральная чёрная дыра ещё видна, а вот если мы наблюдаем галактику сбоку, «с ребра», то чёрная дыра будет скрыта за практически непроницаемой завесой. То есть галактика в этом случае выглядит так, как будто у неё в центре чёрной дыры нет.