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Эксперт Сажин рассказал, как возместить ущерб если попал в яму на дороге

В случае аварии нужно обратиться к полиции для оформления протокола и зафиксировать все повреждения.

Источник: Аргументы и факты

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что частые оттепели в этом году привели к появлению луж, которые могут скрывать под собой глубокие и опасные ямы, представляющие серьезную проблему для водителей. Об этом сообщает Общественная служба новостей (ОСН).

Сажин подчеркнул, что состояние дорог в России имеет «волшебные свойства» — асфальт словно исчезает, оставляя за собой глубокие ямы. Такие ловушки могут не только порвать шины, но и привести к серьёзным повреждениям подвески или даже создания аварийной ситуации.

Для снижения рисков Сажин предлагает несколько рекомендаций. Если все же произошло ДТП из-за ямы на дороге, необходимо оценить ситуацию и причинённый ущерб. При этом важно помнить, что у каждой дороги есть собственный владелец, отвечающий за её состояние.

В случае аварии нужно обратиться к полиции для оформления протокола и зафиксировать все повреждения. Только после этого можно обращаться в обслуживающую организацию для возмещения ущерба, а в случае отсутствия ответа — идти в суд.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Никита Родионов дал рекомендации автовладельцам, которые столкнулись с трудностями при движении в заснеженных дворах.