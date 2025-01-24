Эксперт Сажин рассказал, как возместить ущерб если попал в яму на дороге

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что частые оттепели в этом году привели к появлению луж, которые могут скрывать под собой глубокие и опасные ямы, представляющие серьезную проблему для водителей. Об этом сообщает Общественная служба новостей (ОСН).
Сажин подчеркнул, что состояние дорог в России имеет «волшебные свойства» — асфальт словно исчезает, оставляя за собой глубокие ямы. Такие ловушки могут не только порвать шины, но и привести к серьёзным повреждениям подвески или даже создания аварийной ситуации.
Для снижения рисков Сажин предлагает несколько рекомендаций. Если все же произошло ДТП из-за ямы на дороге, необходимо оценить ситуацию и причинённый ущерб. При этом важно помнить, что у каждой дороги есть собственный владелец, отвечающий за её состояние.
В случае аварии нужно обратиться к полиции для оформления протокола и зафиксировать все повреждения. Только после этого можно обращаться в обслуживающую организацию для возмещения ущерба, а в случае отсутствия ответа — идти в суд.
Ранее технический директор международной сети автосервисов Никита Родионов дал рекомендации автовладельцам, которые столкнулись с трудностями при движении в заснеженных дворах.