ЯГТУ получил суперсервер для проектов импортозамещения

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) запустил в работу современный суперсервер, который позволит моделировать и обучать системы искусственного интеллекта, а также будет использоваться при работе над проектами импортозамещения. Об этом ТАСС сообщила ректор ЯГТУ Елена Степанова.
«Суперсервер открывает возможности по эффективному моделированию и обучению систем искусственного интеллекта. Также можно быстро смоделировать работу различных изделий, которые разрабатываются нами в рамках проектов по импортозамещению, что сокращает затраты и ускоряет выполнение разработки без производства опытных образцов. Теперь такого рода моделирование и разработки могут делать и наши ученые в научных исследованиях физических или химических процессов», — сказала Степанова.
По ее словам, использование современных вычислительных мощностей дает возможность более продуктивно работать с данными, увеличить скорость их обработки, достойно конкурировать на кадровом рынке. Оборудование появилось в университете благодаря деятельности центра инженерных разработок, созданного в результате победы в конкурсе Минпромторга РФ, и получения специального гранта в 2024 году.
«Новый суперсервер является топовой моделью в портфеле компании — Crusader HPC Squire 4245R — двухпроцессорный сервер (на базе процессора четвертого поколения AMD EPYC 9 004). Процессоры AMD EPYC 9 004 и графические ускорители Tesla Ada H800 позволяют использовать платформу в максимально эффективном режиме», — уточнили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сотрудники вуза и студенты смогут создавать системы интеллектуального анализа данных для решения задач компьютерного зрения, машинного обучения, а также создания цифровых моделей приборов и макетов. Для предприятий-партнеров вуз создает систему контроля производственного процесса на базе искусственного интеллекта, она позволяет выявлять ошибки, брак или нарушения норм технологического процесса.