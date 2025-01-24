ЯГТУ получил суперсервер для проектов импортозамещения

«Суперсервер открывает возможности по эффективному моделированию и обучению систем искусственного интеллекта. Также можно быстро смоделировать работу различных изделий, которые разрабатываются нами в рамках проектов по импортозамещению, что сокращает затраты и ускоряет выполнение разработки без производства опытных образцов. Теперь такого рода моделирование и разработки могут делать и наши ученые в научных исследованиях физических или химических процессов», — сказала Степанова.