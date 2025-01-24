Боец UFC Царукян заявил, что в России намного безопаснее, чем в США

Российский спортсмен в области смешанных единоборств Арман Царукян высказал мнение о том, что находиться в России гораздо безопаснее, чем в США. Об этом он сказал в интервью для американского подкаста Jaxxon.
Царукян подчеркнул, что не обращает внимания на сообщения из СМИ и полагает, что в России уровень безопасности значительно выше, чем в Соединенных Штатах.
Царукян, которому 28 лет, имеет впечатляющий рекорд из 22 победы в 25 профессиональных боях, что подтверждает его статус как одного из успешных бойцов в ММА.
Ранее в Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за спора с бортпроводницей. Боец отказался пересесть на другое место по просьбе бортпроводницы.