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Боец UFC Царукян заявил, что в России намного безопаснее, чем в США

По словам бойца, он ощутил это на собственном примере.

Источник: Аргументы и факты

Российский спортсмен в области смешанных единоборств Арман Царукян высказал мнение о том, что находиться в России гораздо безопаснее, чем в США. Об этом он сказал в интервью для американского подкаста Jaxxon.

Царукян подчеркнул, что не обращает внимания на сообщения из СМИ и полагает, что в России уровень безопасности значительно выше, чем в Соединенных Штатах.

Царукян, которому 28 лет, имеет впечатляющий рекорд из 22 победы в 25 профессиональных боях, что подтверждает его статус как одного из успешных бойцов в ММА.

Ранее в Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за спора с бортпроводницей. Боец отказался пересесть на другое место по просьбе бортпроводницы.