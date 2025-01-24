Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 января 2025

Погода в Иркутске 24 января 2025 будет облачной, днем пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, шкала термометра опустится до −9…-11 градусов, ветер северо-западный 7−12 м/с.
Погода в Иркутске 24 января 2025.
— Переменная облачность, небольшой снег, в Слюдянском районе сильный снег, ветер 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, в Ольхонском районе до 25 м/с, метели, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
Ночью в регионе похолодает до −12…-17, при прояснении до −20…-25, в южных районах −9…-14. Днем ожидается −8…-13 градусов, местами −16…-21. Вот что обещает погода в Иркутске 24 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ангарска случайно устроил пожар во время газосварочных работ.