В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года

В рамках своего предложения депутаты предложили завершить сессию до Нового года, чтобы следующий семестр начинался 26 января, на следующий день после праздника Дня студентов, который отмечается в России 25 числа. Это позволит организовать каникулы с учетом нерабочих праздничных дней с 1 по 8 января, предоставляя студентам необходимое время для отдыха и восстановления сил.