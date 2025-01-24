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В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года

Такой подход будет способствовать более глубокому погружению студентов в учебный процесс.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов выдвинули инициативу о завершении учебной сессии в российских университетах до наступления Нового года, чтобы продлить студенческие каникулы. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках своего предложения депутаты предложили завершить сессию до Нового года, чтобы следующий семестр начинался 26 января, на следующий день после праздника Дня студентов, который отмечается в России 25 числа. Это позволит организовать каникулы с учетом нерабочих праздничных дней с 1 по 8 января, предоставляя студентам необходимое время для отдыха и восстановления сил.

Авторы инициативы считают, что такой подход будет способствовать более глубокому погружению студентов в учебный процесс и поможет снизить уровень тревожности, связанный с окончанием года и предстоящими праздниками.

Они также отметили, что для преподавателей высших учебных заведений увеличение свободного времени в январе положительно скажется на их работе, предоставляя возможность углубиться в научные исследования или получить необходимую передышку.

Ранее Нилов заявил, что представит законопроект, который предлагает установить минимальный размер стипендии для студентов-бюджетников на уровне прожиточного минимума. Депутат уверен, что принятие такого закона обеспечит студентам возможность получать стипендии, соответствующие современным экономическим условиям.