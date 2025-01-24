ГАИ анонсировала масштабные рейды в Приморье

В Приморье с 24 по 26 января пройдут массовые проверки на дорогах. Мероприятия направлены на предупреждение управления транспортом водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, ранее не проходившими соответствующего обучения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе рейдов задействуют максимальное число нарядов ГАИ. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, доносящийся из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Кроме того, в настоящее время активно применяется мера по изъятию транспортного средства злостного нарушителя в пользу государства.
Напомним, жительница Лесозаводска лишилась автомобиля из-за нетрезвого вождения. Это не первый случай, когда женщина вела машину в состоянии опьянения. На этот раз транспортное средство было конфисковано в доход государства.