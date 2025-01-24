ГАИ анонсировала масштабные рейды в Приморье

В ходе рейдов задействуют максимальное число нарядов ГАИ. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, доносящийся из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.