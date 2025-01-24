Автогонки на льду в Приморье не состоялись из-за вмешательства прокуратуры

Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что запрет выхода на лёд в акватории Владивостока продлен до конца февраля. При этом напомним, что в крае действует постоянный запрет выезда на лёд для всех видов транспорта. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 50 000 рублей.