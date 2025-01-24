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Автогонки на льду в Приморье не состоялись из-за вмешательства прокуратуры

Организатор мероприятия предупрежден об ответственности за нарушение закона.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Надеждинского района Приморья пресекла организацию любительских автогонок по акватории Японского моря. Личность организатора установлена, он предостережен об ответственности за нарушение закона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

В ведомстве уточнили, что проведение опасного ралли планировалось в воскресенье, 26 января, на льду Амурского залива. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление участников «ледовых заездов», для решения вопроса об индивидуальной профилактической работе с ними. Ответственным ведомствам поручено принять меры к усилению патрулирования мест выезда на лёд.

Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что запрет выхода на лёд в акватории Владивостока продлен до конца февраля. При этом напомним, что в крае действует постоянный запрет выезда на лёд для всех видов транспорта. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 50 000 рублей.

Прокуратура