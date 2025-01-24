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Синоптики прогнозируют снег и −20 градусов в Омской области 24 января

Метель и сильный ветер ожидаются в отдельных районах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омской области воздух прогреется до −11 градусов и местами пройдет небольшой снег. О том, какая будет погода в Омске 24 января 2025 года, а также в районах области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура воздуха составит от −11 до −16 градусов. Местами столбик термометра не поднимется выше −22 градусов. Осадки в виде небольшого снега пройдут только в части районов. Ветер юго-западный со скоростью 8−13 м/с. В отдельных районах возможны метель и порывы ветра до 20 м/с.

На дорогах региона сохраняются гололедица и снежные заносы.

Погода в Омске и области в последующие два дня — 25 и 26 января 2025 года — существенно не изменится. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −10 до −25 градусов. При этом осадки все же прекратятся.