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Меньше всего DDoS-атак в 2024 году пришлось на Хабаровский край

Эксперты RED Security проанализировали кибератаки за прошедший год.

Источник: filo/Getty Images

Выяснилось, что чаще всего они приходились на центральные регионы России. Меньше всего цифровой агрессии досталось Хабаровскому краю.

Аналитики также проанализировали самые популярные сферы. Так, более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации сфер услуг и медицины произошел в конце четвертого квартала 2024 года. В декабре число атак на сайты организаций этой сферы выросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего 2024 года. При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDoS-атак — ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю.

«Рост объема атак типа “отказ в обслуживании” на сферу услуг в конце четвертого квартала объясняется сезонным повышением востребованности этой сферы у широких слоев населения. В преддверии новогодних праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна. В то же время становятся более привлекательными для злоумышленников и те направления сферы услуг, на которые в конце года ложится основная нагрузка по подведению итогов, формированию отчетности и т. п. — бухгалтерия, аналитические сервисы и т. п. Соответственно, в этот период мы наблюдаем и рост интереса к сервису защиты от DDoS-атак со стороны компаний этих сфер», — отмечает технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании Дмитрий Монахов.

Всего же с октября по декабрь прошлого года провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тысяч DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год — больше 68,5 тысяч атак этого типа.

Самая продолжительная в 2024 году DDoS-атака длилась свыше 72 часов: от двух атак такой длительности защитили столичные компании финансовой сферы и отрасли ИТ и телеком. А наиболее мощная из отраженных в 2024 году атак интенсивностью свыше 250 Гбит/с была направлена на крупную сибирскую компанию сферы ИТ.

Чаще всего в 2024 году злоумышленники атаковали с помощью DDoS сайты организаций Центрального федерального округа (Наро-Фоминск, Липецк, Кострома, Воронеж, Ярославль, Тверь, Рязань и др.) — на них пришлось 25,4% всех региональных атак. На втором месте — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Архангельск, Мурманск и др.) — 18,4% инцидентов. Замкнул тройку Приволжский федеральный округ (Казань, Нижний Новгород, Уфа, Киров, Оренбург, Саратов, Самара, Ижевск и др.) — 12,9% атак.

Интернет