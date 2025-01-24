Прокуратура отбирает у приморских чиновников незаконную собственность в водоохранной зоне

Участок площадью 1,5 га, находившийся в категории земель рекреационного назначения, был предоставлен под лодочную станцию в 2002 году постановлением администрации Артёма, а в 2013 году по договору с органом местного самоуправления его передали в частную собственность девяти владельцам (чиновникам, депутатам и прочим многоуважаемым людям), причём по льготной цене. Но закон прямым текстом запрещает перевод в частную собственность прибрежных земель, находящихся в водоохранной зоне.