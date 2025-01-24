Прокуратура отбирает у приморских чиновников незаконную собственность в водоохранной зоне

Участок площадью 1,5 га, находившийся в категории земель рекреационного назначения, был предоставлен под лодочную станцию в 2002 году постановлением администрации Артёма, а в 2013 году по договору с органом местного самоуправления его передали в частную собственность девяти владельцам (чиновникам, депутатам и прочим многоуважаемым людям), причём по льготной цене. Но закон прямым текстом запрещает перевод в частную собственность прибрежных земель, находящихся в водоохранной зоне.
Хозяева лодочной станции также поставили под угрозу безопасность детского отдыха в лагере «Юность», расположенного неподалёку, так как проезд к станции они организовали через территорию лагеря. Именно в ходе проверки соблюдения прав несовершеннолетних на получение санаторно-курортных услуг и организации отдыха детей прокуратура выявила факт незаконного присвоения прибрежного участка земли.
С точки зрения закона у владельцев станции нет права на этот участок, и прокуратура добивается в суде возврата прибрежной территории в муниципальную собственность. Пока идёт разбирательство, на участок наложены обеспечительные меры — запрет совершения с ним регистрационных действий.
Напоминаем, конфликт хозяев детского лагеря и многоуважаемых владельцев лодочной станции возник в коронавирусном 2020 году, когда администрация «Юности», следуя предписаниям прокуратуры и санэпиднадзора, ограничила проезд по территории детского лагеря автомобилей, не имеющих к нему отношения. Недовольные «лодочники» пытались добиться признания дороги на территории лагеря муниципальной, чтобы обеспечить свободный проезд к станции.