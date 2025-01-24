Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 24 января 2025 пройдет в Правобережном округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для проведения ремонтных работ, чтобы в будущем не произошло аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 24 января 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть на улице Ленской, 6 и Киевской, 11, г, — уточнил оператор.
Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Работы начнутся с десяти часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 января 2025, можно посмотреть в таблице.
Работы начнутся с 10:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске состоялось торжественное открытие мемориальной доски бойцу СВО, кавалеру Ордена Мужества Александру Софьину. Ее разместили на фасаде здания школы № 28.