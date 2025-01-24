Мать и дочь осуждены за организацию убийства по найму в Хабаровском крае

Как сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, следствием и судом установлено, что в апреле 2023 года жительница района имени Лазо из-за длительного конфликта с соседом предложила совершить его убийство за денежное вознаграждение своей дочери и ее знакомому. Последний обратился в правоохранительные органы и далее действовал в рамках оперативных мероприятий. Женщинам была продемонстрирована фотография якобы убитого мужчины, они передали 100 тыс. рублей в качестве частичной оплаты за исполнение преступления, после чего были задержаны сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.