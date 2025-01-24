Мать и дочь осуждены за организацию убийства по найму в Хабаровском крае

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении женщины 1978 г.р. и ее дочери 2001 г.р. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Как сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, следствием и судом установлено, что в апреле 2023 года жительница района имени Лазо из-за длительного конфликта с соседом предложила совершить его убийство за денежное вознаграждение своей дочери и ее знакомому. Последний обратился в правоохранительные органы и далее действовал в рамках оперативных мероприятий. Женщинам была продемонстрирована фотография якобы убитого мужчины, они передали 100 тыс. рублей в качестве частичной оплаты за исполнение преступления, после чего были задержаны сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
Ранее знакомый дочери сообщил женщинам, что он общается с работником прокуратуры, который за взятку в размере 47 тысяч рублей мог изучить материалы гражданского дела по иску соседа с целью последующей отмены судебных решений. В действительности с работниками прокуратуры он знаком не был, а денежные средства присвоил.
По уголовному делу при активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщинам обвинение и направить дело в суд.
Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев, ее дочери — 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.