На перекрестке в центре Владивостока изменят движение из-за частых ДТП

Во Владивостоке на перекрестке улиц Алеутской и Прапорщика Комарова появится новый знак, разрешающий движение только налево, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Такое решение приняли в связи с частыми ДТП, причиной которых стал проезд водителей прямо на этом участке. Чтобы снизить аварийность, схема движения будет изменена. В ближайшее время на перекрестке установят предписывающий знак.
Водителей призывают быть внимательными, следить за изменениями в организации движения и соблюдать требования дорожных знаков.