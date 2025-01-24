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На перекрестке в центре Владивостока изменят движение из-за частых ДТП

Водителей просят быть внимательными.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на перекрестке улиц Алеутской и Прапорщика Комарова появится новый знак, разрешающий движение только налево, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Такое решение приняли в связи с частыми ДТП, причиной которых стал проезд водителей прямо на этом участке. Чтобы снизить аварийность, схема движения будет изменена. В ближайшее время на перекрестке установят предписывающий знак.

Водителей призывают быть внимательными, следить за изменениями в организации движения и соблюдать требования дорожных знаков.