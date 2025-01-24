В Приморье годовая инфляция в декабре замедлилась до 9,2%

В декабре 2024 года в Приморье инфляция составила 9,19%, что оказалось выше, чем во всем ДФО (8,66%). В целом в России этот показатель равен 9,5%, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка РФ.