В Приморье годовая инфляция в декабре замедлилась до 9,2%

В декабре 2024 года в Приморье инфляция составила 9,19%, что оказалось выше, чем во всем ДФО (8,66%). В целом в России этот показатель равен 9,5%, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка РФ.
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,64%. Ускорился рост стоимости в кафе, ресторанах и различных закусочных.
Также повысились розничные цены на сельдь, причиной тому стало увеличение стоимости на мировом рынке и издержек рыболовных компаний. Также продолжала дорожать икра.
Как и во всей стране, в Приморье увеличилась цена на сливочное масло.
Если говорить о подорожании непродовольственных товаров, то цена на них увеличилась до 6,18%. Так, выросла стоимость на бытовую технику и смартфоны:
«Кроме того, увеличился спрос, в связи с чем производителям и поставщикам было легче переносить возросшие издержки в цены. В результате годовой рост цен на бытовую технику ускорился, а снижение цен на смартфоны замедлилось в годовом выражении».
Сфера услуг подорожала на 12,93%. По словам экспертов, в декабре по сравнению с ноябрем уменьшились цены за аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир, а также на гостиницы.