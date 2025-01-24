В Хабаровском крае расширили бесплатную медпомощь и вложили в неё 52 млрд

Как сообщили в краевом Минздраве, губернатор Дмитрий Демешин утвердил программу на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. На её реализацию предусмотрено более 52 миллиардов рублей, из которых 9,6 миллиарда выделят из краевого бюджета. Общие расходы увеличились на 6,28 миллиарда по сравнению с 2024 годом, а средний подушевой норматив вырос на 14,9%, составив почти 41,5 тысячи рублей на человека.