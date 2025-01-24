Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае расширили бесплатную медпомощь и вложили в неё 52 млрд

Кардиология, борьба с гепатитом С, онкология и реабилитация — новые направления программы государственных гарантий уже начали внедрять в регионе.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2025 году заработает обновлённая программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Она затронет жителей всего региона и включает новые направления, приоритетными среди которых станут кардиология, борьба с гепатитом С, реабилитация после операций и лечение онкологических заболеваний.

Как сообщили в краевом Минздраве, губернатор Дмитрий Демешин утвердил программу на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. На её реализацию предусмотрено более 52 миллиардов рублей, из которых 9,6 миллиарда выделят из краевого бюджета. Общие расходы увеличились на 6,28 миллиарда по сравнению с 2024 годом, а средний подушевой норматив вырос на 14,9%, составив почти 41,5 тысячи рублей на человека.

Программа была расширена за счёт добавления раздела «Санаторно-курортное лечение», новых стандартов для диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов. Также предусмотрены молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования для онкологических больных, что поможет назначать эффективную противоопухолевую терапию.

Кроме того, в программе отдельное внимание уделено методам диагностики: введены нормативы для проведения ПЭТ/КТ, ОФЭКТ-исследований и других современных процедур. Также предусмотрены школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Важное изменение касается демобилизованных участников специальной военной операции. Для них медицинская помощь, включая высокотехнологичные операции, реабилитацию и санаторно-курортное лечение, будет предоставляться в проактивном порядке и без очереди.

«Участники СВО получат приоритетное право на медицинское сопровождение и реабилитацию. Эту работу мы проводим в тесном взаимодействии с государственным фондом “Защитники Отечества”», — отметили в краевом Минздраве.

Одно из нововведений программы — усовершенствование передачи выписных эпикризов из стационаров в поликлиники. Это позволит пациентам быстрее продолжить лечение или пройти динамическое наблюдение у врача по месту жительства.

В реализации программы задействовано 112 медицинских организаций края, из которых 77 — государственные. Нововведения помогут улучшить доступность и качество медицинской помощи для всех жителей региона.

медицина