Не хватило сил вернуться в игру: хабаровский «Амур» уступил «Торпедо» со счетом 2:5

Команда Игоря Ларионова — это какой-то вечный двигатель на коньках. Дружина предпочитает активный, очень динамичный хоккей по принципу: сколько бы ни забил соперник, мы постараемся забить больше. Пропущенные шайбы «Торпедо» не смущают, а свои действия в зоне соперника они стараются сделать максимально эффективными. В общем, непростой соперник для немного тяжеловатого «Амура», очень сложно предугадать, как развернется игра с «Торпедо» на этот раз, но одно точно понятно — скучно не будет.
Нижегородцы к этому матчу подошли, имея в активе две победы — над «Ладой» и «Спартаком», причем вторая далась им непросто — дело дошло до буллитов, в которых волжане оказались точнее москвичей. «Торпедо» сейчас находится на восьмом месте конференции «Запад», существенно оторвавшись от конкурентов, но расслабляться не стоит: сзади в затылок дышит «Куньлунь», мечтающий о плей-офф. Их мечта вряд ли осуществится в этом сезоне, но автозаводцам лучше наращивать преимущество, пока есть возможность.
«Амур» перед выездом в Нижний Новгород провел очень непростую домашнюю серию, проиграв и выиграв у «Ак Барса» и в заключительном матче дав бой магнитогорскому «Металлургу», обыграв действующего чемпиона в серии бросков по воротам. Четыре очка из шести возможных — неплохой результат для «Амура», и это позволило ему наконец-то покинуть последнюю строчку конференции, обогнав не менее многострадальный «Барыс», правда, преимущество невелико и растерять его можно моментально, а возвращаться на дно не хотелось бы.
Хозяева этот матч начали очень активно, и Мэтту Джурусику, игравшему в воротах на первых минутах, пришлось очень нелегко, пока полевые игроки пытались разогнаться до скоростей, которые им навязали нижегородцы. Тем не менее вкатились уже на 9-й минуте, забили. Отличился новичок «Амура» Роман Макаров, удачно сыграв на подставление и оформив свой первый гол в КХЛ. К сожалению, долго радоваться болельщикам из Хабаровска не пришлось — «Торпедо» добавило в агрессии, буквально расстреливая голкипера гостей, и на 11-й минуте все-таки добилось своего. Максим Летунов сравнял счет.
Все тот же Летунов мог записать на свой счет вторую шайбу уже на старте второго периода, но на стороне «Амура» сыграла штанга. Затем две минуты в штрафном боксе получил Артур Гиздатуллин. Хабаровск выстоял в обороне, но уже в равных составах на 32-й минуте пропустил. Ошибка при пересменке и потеря шайбы обернулась стремительной атакой хозяев «два в одного». Нападающие легко переиграли защитника, и Никита Артамонов вывел свою команду вперед. На этом беды хабаровчан не закончились: на 33-й минуте Владислав Фирстов перехватил шайбу в зоне «Амура» и отправил ее в дальнюю девятку — 3:1.
Затем на скамейку штрафников сел Кэмерон Ли. И вновь хабаровчане успешно отоборонялись, но пропустили, когда на лед вышел пятый полевой. На 36-й минуте в равенстве забивает Андрей Крутов — 4:1. И этот счет уже как приговор хабаровчанам. Время, конечно, еще есть — впереди целых двадцать минут третьего периода, но все понимают, что по такому матчу отыграть отставание в три шайбы уже точно непросто, практически невозможно. Хозяева существенно превосходят гостей в движении, заставляя раз за разом ошибаться и нагружая вратаря бросками. На 37-й минуте фолит игрок соперника, и «Амур» получает большинство, которое на 39-й минуте реализует Девин Броссо — 4:2.
Третий игровой отрезок начался с удаления Якова Рылова, и снова хозяева не реализуют численное преимущество, зато забивают в равном составе. На 50-й минуте счет 5:2 делает все тот же Андрей Крутов. Дважды мог забить Кирилл Слепец, но не забил, могли отличиться хозяева, но не отличились. Все-таки несмотря на пять пропущенных шайб Мэтт Джурусик играл достаточно надежно, в створ ворот которого нижегородцы нанесли 51 бросок. Для справки: «Амур» ответил только семнадцатью. Итог матча: «Торпедо» убедительно переигрывает «Амур» со счетом 5:2, набирает два очка и, оставаясь на восьмом месте запада, увеличивает отрыв от «драконов». Хабаровчане все так же остаются на предпоследнем месте конференции, но разница с «Барысом» уменьшается всего до одного очка.
«Поздравляю нашу команду с хорошей игрой и молодого человека Андрея Крутова с двумя заброшенными шайбами. Сегодня был еще не самый лучший матч в моем понимании. Будем улучшать нашу игру и делать ее более зрелищной и более результативной. Мы сделали полсотни бросков по воротам “Амура”, и может показаться, что победа далась очень легко. Но такие матчи очень опасны. Мы играли с “Адмиралом”, примерно с такой же командой, которая играет примерно в таком же стиле. Поэтому ожидать легкой игры для нашей молодой команды было бы неправильно. Игра могла повернуться в любую сторону. Эта победа трудоемкая, которую мы получили не просто так. Радует, что мы провели три периода стабильно в хорошем движении. Хорошая игра наших молодых игроков сегодня — это урок для всех молодых людей, которых много в нашей лиге и которые ищут причины не в себе. Радует, что без всякого ропота и обид люди получили шанс себя проявить, и они этот шанс берут. Наверное, тренеры лучше знают, когда дать шанс и когда проявить терпение. Но петь дифирамбы рановато», — оценил победу своей команды Игорь Ларионов, главный тренер ХК «Торпедо».
Виктор Костюченок ожидаемо остался не слишком-то доволен результатом.
«Сегодня команда была немного спящая, особенно второй период, когда пропустили легкие контратаки. Потом уже пришлось выжимать из себя, но не хватило силенок. Соперник был быстрее и свежее. Мы на полшажочка опаздывали. Грубые ошибки привели к пропущенным голам. Потом не хватило сил вернуться в игру», — отметил Виктор Костюченок, наставник ХК «Амур».
Хабаровчане перебираются в Магнитогорск, где их ожидает еще один непростой выездной матч. «Металлург» явно жаждет реванша за проигрыш в «Платинум Арене», к тому же победа может вывести его сразу на третью строчку конференции, так что «Магнитка» постарается свои шансы в этой встрече не упустить.