Не хватило сил вернуться в игру: хабаровский «Амур» уступил «Торпедо» со счетом 2:5

«Поздравляю нашу команду с хорошей игрой и молодого человека Андрея Крутова с двумя заброшенными шайбами. Сегодня был еще не самый лучший матч в моем понимании. Будем улучшать нашу игру и делать ее более зрелищной и более результативной. Мы сделали полсотни бросков по воротам “Амура”, и может показаться, что победа далась очень легко. Но такие матчи очень опасны. Мы играли с “Адмиралом”, примерно с такой же командой, которая играет примерно в таком же стиле. Поэтому ожидать легкой игры для нашей молодой команды было бы неправильно. Игра могла повернуться в любую сторону. Эта победа трудоемкая, которую мы получили не просто так. Радует, что мы провели три периода стабильно в хорошем движении. Хорошая игра наших молодых игроков сегодня — это урок для всех молодых людей, которых много в нашей лиге и которые ищут причины не в себе. Радует, что без всякого ропота и обид люди получили шанс себя проявить, и они этот шанс берут. Наверное, тренеры лучше знают, когда дать шанс и когда проявить терпение. Но петь дифирамбы рановато», — оценил победу своей команды Игорь Ларионов, главный тренер ХК «Торпедо».