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Тренер омской спортшколы № 6 Борис Байкин скончался на 75-м году жизни

Церемония прощания с известным тренером пройдет 25 января.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 января, в Омске в возрасте 74 лет скончался тренер-преподаватель по плаванию высшей квалификационной категории Борис Байкин. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщается в паблике Спортивной школы олимпийского резерва № 6 во «ВКонтакте».

«Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию. Борис Алексеевич добрый, отзывчивый, замечательный человек. Наставник, учитель, тренер с большой буквы. Коллектив спортивной школы выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича», — говорится в посте.

Церемония прощания с Борисом Байкиным пройдет в субботу, 25 января. Отпевание состоится с 09:45 до 10:45 в Воскресенском соборе по адресу: улица Партизанская, 16. Похоронят преподавателя спортшколы на Западном кладбище. Время погребения — около 12:00.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования семье и близким Бориса Байкина.