Тренер омской спортшколы № 6 Борис Байкин скончался на 75-м году жизни

«Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию. Борис Алексеевич добрый, отзывчивый, замечательный человек. Наставник, учитель, тренер с большой буквы. Коллектив спортивной школы выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича», — говорится в посте.