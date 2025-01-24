Тренер омской спортшколы № 6 Борис Байкин скончался на 75-м году жизни

В среду, 22 января, в Омске в возрасте 74 лет скончался тренер-преподаватель по плаванию высшей квалификационной категории Борис Байкин. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщается в паблике Спортивной школы олимпийского резерва № 6 во «ВКонтакте».
«Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию. Борис Алексеевич добрый, отзывчивый, замечательный человек. Наставник, учитель, тренер с большой буквы. Коллектив спортивной школы выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича», — говорится в посте.
Церемония прощания с Борисом Байкиным пройдет в субботу, 25 января. Отпевание состоится с 09:45 до 10:45 в Воскресенском соборе по адресу: улица Партизанская, 16. Похоронят преподавателя спортшколы на Западном кладбище. Время погребения — около 12:00.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования семье и близким Бориса Байкина.