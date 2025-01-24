Каждый второй житель Красноярска признает зависимость от гаджетов

Результаты показали, что каждый второй красноярец подозревает себя в злоупотреблении гаджетами и уже предпринимал попытки ограничить время, проведенное перед экраном. При этом женщины и молодежь используют устройства чаще, чем остальные группы населения.
59% участников опроса признались в зависимости от гаджетов, причем чаще это отмечали женщины и респонденты в возрасте 25−44 лет. Четверть опрошенных (24%) уверены, что не зависят от экранов, а 17% еще не пришли к окончательному выводу по этому вопросу.
Каждый второй житель (57%) уже пробовал сократить время использования гаджетов, однако 33% из них отметили, что это оказалось сложной задачей. 15% респондентов хотят попробовать ограничить экранное время, а 28% не видят в этом необходимости.
Смартфоны остаются наиболее популярными устройствами среди жителей Красноярска: 97% опрошенных используют их регулярно. На втором месте — ноутбуки и компьютеры (74%), причем чаще их используют мужчины. Смарт-часы в основном предпочитают женщины. Планшеты находятся в постоянном использовании у 33% респондентов, а 30% уже не представляют свою жизнь без умного дома с колонками, лампочками и другими устройствами. Электронные книги используются 8% опрошенных.
По времени, проведенному с гаджетами, почти половина (46%) жителей Красноярска использует устройства от 2 до 5 часов в день. Четверть (24%) проводят за экранами от 5 до 8 часов, а 21% — более 8 часов ежедневно. Молодежь проводит в гаджетах в среднем 6 часов в день, тогда как женщины — 5,2 часа, а мужчины — 4,9 часа.
Основные цели использования гаджетов включают общение (83%), развлечения (74%), чтение новостей или книг (68%), а также учебу и работу (53%). Последние чаще всего отмечали респонденты в возрасте 18−24 лет (61%).