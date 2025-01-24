Каждый второй житель Красноярска признает зависимость от гаджетов

По времени, проведенному с гаджетами, почти половина (46%) жителей Красноярска использует устройства от 2 до 5 часов в день. Четверть (24%) проводят за экранами от 5 до 8 часов, а 21% — более 8 часов ежедневно. Молодежь проводит в гаджетах в среднем 6 часов в день, тогда как женщины — 5,2 часа, а мужчины — 4,9 часа.