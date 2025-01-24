Жители Иркутска старше 55 лет могут записаться на курсы «Активное долголетие»

Жители Иркутска могут записаться на бесплатный цикл образовательных курсов «Активное долголетие». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, к участию приглашают людей старше 55 лет.
Специалисты расскажут о компьютерной грамотности и о том, как пользоваться мобильными телефонами, научат делать качественные фотографии на смартфоны. Желающие смогут изучать английский, немецкий и китайский языки, для поддержания физической формы стоит записаться на гимнастику и йогу. Помимо этого на курсах можно попробовать себя в рисовании и танцах, изучить ботанику или актерское мастерство.
Стоит отметить, что количество участников ограничено, а записаться можно лишь на одно направление. Выбраться понравившееся занятие можно 3,4 и 5 февраля 2025. Для этого нужно взять паспорт и прийти в актовый зал по адресу улица Марата, 14 с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).