Жители Иркутска старше 55 лет могут записаться на курсы «Активное долголетие»

Специалисты расскажут о компьютерной грамотности и о том, как пользоваться мобильными телефонами, научат делать качественные фотографии на смартфоны. Желающие смогут изучать английский, немецкий и китайский языки, для поддержания физической формы стоит записаться на гимнастику и йогу. Помимо этого на курсах можно попробовать себя в рисовании и танцах, изучить ботанику или актерское мастерство.