Демешин осмотрел обновлённую школу в Князе-Волконском

Однако для полноценного функционирования учреждения требовался косметический ремонт. По распоряжению главы региона Дмитрия Демешина на эти цели было направлено 29 млн рублей из краевого бюджета. В рамках работ заменили окна, двери, электропроводку, благоустроили территорию и выполнили отделку помещений. Администрация Хабаровского района добавила 8,8 млн рублей, на которые закупили оборудование для учебного процесса и хозяйственных нужд.