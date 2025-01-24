Демешин осмотрел обновлённую школу в Князе-Волконском

В Хабаровском крае школа в Князе-Волконском открылась после ремонта благодаря 37,8 миллионам рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На обновление здания и благоустройство территории направили средства из краевого и районного бюджетов. Губернатор отметил качество ремонта и поручил дополнительно развивать школьную инфраструктуру.
Школа № 1 в селе Князе-Волконское Хабаровского района вновь принимает учеников после масштабного ремонта. Напомним, что ранее учреждение было закрыто из-за аварийного состояния. В 2024 году на краевые средства была устранена аварийность здания: отремонтированы полы первого этажа, укреплены стены, лестничные пролёты, установлены кровельные ограждения, водостоки и снегозадержатели.
Однако для полноценного функционирования учреждения требовался косметический ремонт. По распоряжению главы региона Дмитрия Демешина на эти цели было направлено 29 млн рублей из краевого бюджета. В рамках работ заменили окна, двери, электропроводку, благоустроили территорию и выполнили отделку помещений. Администрация Хабаровского района добавила 8,8 млн рублей, на которые закупили оборудование для учебного процесса и хозяйственных нужд.
К началу занятий в школе появился центр «Точка роста», где ученики изучают естественно-научные дисциплины, а также кабинет логопеда.
«Замечательная школа в поселении. Сегодня мы с удовольствием убедились, что дети довольны — а это для нас главный критерий, — отметил Дмитрий Демешин. — Ремонт выполнен качественно, созданы комфортные условия для обучения».
Губернатор также подчеркнул, что правительство края продолжит улучшать школьную инфраструктуру в рамках национальных проектов.
«Мы привлечём 4,4 миллиарда рублей на капитальный ремонт 51 школы до 2027 года. Уже завершены работы в четырёх учебных заведениях в 2024 году. Надеюсь, в ближайшие годы мы наверстаем и обновим значительное количество школ по всему Хабаровскому краю», — добавил он.
Во время осмотра школы Дмитрий Демешин поручил главе Хабаровского района Сергею Будкину подать заявку на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий».
«Через эту программу мы сможем отремонтировать стадион возле школы и реанимировать спортивную базу для беговых лыж, которая была здесь с советских времён», — пояснил губернатор.
По итогам посещения глава региона высоко оценил выполненную работу и пообещал продолжать модернизацию образовательных учреждений края.