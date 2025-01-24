В американский таблоид попало ЧП из Владивостока: журналисты из США немного напутали факты

«Турист буквально попробовал лед на вкус, когда выехал на замерзшее озеро во Владивостоке, Россия. На видео видно, как турист, предположительно из Китая, в своей наполовину затопленной машине, окруженной потрескавшимся льдом, отчаянно пытается удалить воду изнутри с помощью крошечной металлической чаши. Через несколько минут автомобиль почти полностью погружен под воду, на поверхность вырываются огромные скопления воздуха. Местные СМИ сообщают, что автомобилисту удалось благополучно выбраться из тонущего автомобиля», — написал американский таблоид.