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В американский таблоид попало ЧП из Владивостока: журналисты из США немного напутали факты

ВЛАДИВОСТОК, 24 января, ФедералПресс. Американское издание New York Post опубликовало видео и небольшой текст о китайском туристе, который утопил машину во Владивостоке. Турист выехал на лед на авто, но из-за аномально теплой погоды лед провалился.

«Турист буквально попробовал лед на вкус, когда выехал на замерзшее озеро во Владивостоке, Россия. На видео видно, как турист, предположительно из Китая, в своей наполовину затопленной машине, окруженной потрескавшимся льдом, отчаянно пытается удалить воду изнутри с помощью крошечной металлической чаши. Через несколько минут автомобиль почти полностью погружен под воду, на поверхность вырываются огромные скопления воздуха. Местные СМИ сообщают, что автомобилисту удалось благополучно выбраться из тонущего автомобиля», — написал американский таблоид.

Однако журналисты допустили неточность в описании видео. Инцидент произошел не на озере, а на реке Тавричанка. Она пользуется популярностью у приморских рыбаков. Многие из них выезжают на лед на авто, которые потом уходят под воду.

Ранее сообщалось о том, что новый американский президент обратился к россиянам. Его речь была посвящена СВО.